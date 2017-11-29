В Брянске девушка на Ford Fiesta сбила девушку-пешехода

В Бежицком районе Брянска девушка-водитель сбила девушку-пешехода.

ДТП произошло 30 ноября около 9.40 у дома № 99а по переулку Кирова. По данным городского ОГИБДД, 33-летняя водитель Ford Fiesta ехала от улицы Аллея Металлургов к улице Литейной и сбила 27-летнюю девушку, которая переходила дорогу справа налево.

Вечером пострадавшая обратилась в травмпункт Бежицкого района. У нее диагностировали перелом шиловидного отростка правой лучевой кости, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.