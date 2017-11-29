Ревнивого брянца, зарезавшего женщину в общежитии, отдали под суд
Дело 34-летнего жителя Брянска, убившего 44-летнюю сожительницу, направляют в суд.
Напомним, убийство произошло вечером 8 октября в комнате общежития по улице Ульянова в Бежицком районе. Мужчина выпивал с сожительницей. В ходе ссоры он ударил ее ножом в область груди. Женщина умерла на месте.
Через три дня мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. На допросе он рассказал, что совершил убийство из-за ревности.
Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области. В ближайшее время брянец предстанет перед судом.
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01 Декабря, 2017
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