На брянской трассе лоб в лоб столкнулись два «Фольксвагена»

Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух Volkswagen на брянско-украинской трассе.

Авария произошла 30 ноября около 21.50 на 415-м километре федеральной трассы М-3 «Украина», сообщили в областной ГИБДД.

По предварительной информации, 39-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Москвы к Киеву, выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen Caddy под управлением 27-летнего водителя.

Водителя Volkswagen Passat госпитализировали с сочетанной травмой, переломом бедренной кости, ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга и травматическим шоком.

У водителя Volkswagen Caddy средняя степень сотрясения головного мозга и ушибленная рана волосистой части головы – он также доставлен в больницу.