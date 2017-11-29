У стародубской пенсионерки украли 23 тысячи долларов

84-летняя жительница Стародубского района лишилась 23 тысяч долларов.

В полиции пенсионерка рассказала, что в ее дом пробралась неизвестная злоумышленница и украла из шкафа деньги, которые ее дочь с мужем откладывали на покупку квартиры.

Еще днем к пожилой женщине заходили две незнакомки, интересовавшиеся возможностью купить картофель и другие овощи. Та продавать ничего не собиралась и выставила посетительниц. Заходя в дом, она заметила, что к гостьям присоединилась третья женщина, но значения этому не придала. Только вечером выяснилось, что из шкафа пропали все сбережения.

На следующий день подозреваемую задержали. 49-летняя жительница Новозыбковского района созналась в краже и вернула 15 тысяч долларов – остальными деньгами она расплатилась по старым долгам.

По статье «Кража в особо крупном размере» злоумышленнице грозит до 10 лет заключения. Суда она дожидается в следственном изоляторе.