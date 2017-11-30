В Советском районе Брянска сгорела машина

Легковой автомобиль загорелся вечером 1 декабря в Советском районе Брянска.

В 21.31 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании машины на улице Докучаева. По данным регионального ГУ МЧС, пожарные добирались до места вызова три минуты, прибыв в 21.34.

Машину тушили в течение еще четырех минут. В 21.38 возгорание ликвидировали.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.