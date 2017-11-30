В Локте автомобилистка сбила 13-летнего мальчика – у ребенка перелом позвоночника

13-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП в Локте Брасовского района.

1 декабря около 8.30 на проспекте Ленина ребенка сбила 42-летняя женщина – водитель «ВАЗ-11193», которая ехала от улицы Дзержинского к площади Ленина. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте в 6,5 метра от нерегулируемого пешеходного перехода.

Его госпитализировали с ушибом коленного сустава, ушибом спины и компрессионным переломом позвоночника.