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19-летняя девушка сломала ногу под колесами Nissan на брянской трассе

Опубликовано Сегодня, 12:45

19-летняя девушка-пешеход пострадала в результате ДТП на 133-м километре дороги Орел – Смоленск.

1 декабря около 8.05 девушку сбил 44-летний водитель Nissan Almera, который ехал в сторону Брянска. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте в 7,1 метра от «зебры».

Ее госпитализировали с переломом малой берцовой кости, ушибом грудного отдела позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной теменной области.

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