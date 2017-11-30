19-летняя девушка сломала ногу под колесами Nissan на брянской трассе

19-летняя девушка-пешеход пострадала в результате ДТП на 133-м километре дороги Орел – Смоленск.

1 декабря около 8.05 девушку сбил 44-летний водитель Nissan Almera, который ехал в сторону Брянска. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте в 7,1 метра от «зебры».

Ее госпитализировали с переломом малой берцовой кости, ушибом грудного отдела позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной теменной области.