В Брянске «непереобутый» водитель сбил пьяную женщину
53-летняя женщина получила тяжелые травмы, попав под машину в Бежицком районе Брянска.
2 декабря около 18.30 у дома № 74 по улице XXII Съезда КПСС женщину сбил водитель Volkswagen Caddy, который ехал от улицы Союзной к улице Металлистов. Пешеход переходила дорогу по «зебре».
Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа.
Выяснилось, что в момент ДТП женщина была пьяна. Водитель был трезв, однако управлял машиной с летней авторезиной.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
03 Декабря, 2017
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