В Брянске «непереобутый» водитель сбил пьяную женщину

53-летняя женщина получила тяжелые травмы, попав под машину в Бежицком районе Брянска.

2 декабря около 18.30 у дома № 74 по улице XXII Съезда КПСС женщину сбил водитель Volkswagen Caddy, который ехал от улицы Союзной к улице Металлистов. Пешеход переходила дорогу по «зебре».

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа.

Выяснилось, что в момент ДТП женщина была пьяна. Водитель был трезв, однако управлял машиной с летней авторезиной.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.