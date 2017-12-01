На Московском проезде в Брянске сгорел склад

Утром 3 декабря на Московском проезде в Фокинском районе Брянска загорелся склад.

Получив сообщение о пожаре в 11.35, пожарные прибыли на Московский проезд в 11.39. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров внутри склада размером 50 на 100 метров. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Пожар потушили в 12.00. По данным ГУ МЧС по Брянской области, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.