На парковке в Советском районе Брянска водитель Chevrolet сбил женщину

54-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.

4 декабря около 14.30 на парковке у дома № 99 по улице Красноармейской пешехода, которая шла от проспекта Станке Димитрова к улице Глинки, сбил 40-летний водитель Chevrolet Aveo.

Автомобилист двигался по парковке задним ходом. С места ДТП он уехал – позже его разыскали полицейские.

Женщину госпитализировали с переломом мыщелка правой большеберцовой кости.