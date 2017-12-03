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На парковке в Советском районе Брянска водитель Chevrolet сбил женщину

Опубликовано Сегодня, 10:03

54-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.

4 декабря около 14.30 на парковке у дома № 99 по улице Красноармейской пешехода, которая шла от проспекта Станке Димитрова к улице Глинки, сбил 40-летний водитель Chevrolet Aveo.

Автомобилист двигался по парковке задним ходом. С места ДТП он уехал – позже его разыскали полицейские.

Женщину госпитализировали с переломом мыщелка правой большеберцовой кости.

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