На парковке в Советском районе Брянска водитель Chevrolet сбил женщину
54-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
4 декабря около 14.30 на парковке у дома № 99 по улице Красноармейской пешехода, которая шла от проспекта Станке Димитрова к улице Глинки, сбил 40-летний водитель Chevrolet Aveo.
Автомобилист двигался по парковке задним ходом. С места ДТП он уехал – позже его разыскали полицейские.
Женщину госпитализировали с переломом мыщелка правой большеберцовой кости.
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