Женщина сломала руку и ногу в брянском троллейбусе
52-летняя пассажирка троллейбуса в Брянске получила тяжелые травмы.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 4 декабря около 8.10 у дома № 286 по улице Бежицкой 44-летняя водитель троллейбуса резко затормозила.
В результате одна из пассажирок упала. Ее госпитализировали с закрытым переломом левой лучевой кости без смещения и закрытым переломом левой большеберцовой кости.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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