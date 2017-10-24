Житель Почепа убил подругу ударом ножа в бедро
2 декабря в Почепе погибла 37-летняя женщина.
По обвинению в причинении смерти по неосторожности задержан 35-летний сожитель погибшей.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, во второй половине дня пьяный мужчина находился с сожительницей у себя дома. Поссорившись с женщиной, он ударил ее ножом в область бедра. Та умерла от массивной кровопотери.
Жителя Почепа заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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