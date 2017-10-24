В Брянске отец с сыном избили пенсионера и украли сабли
70-летний житель Володарского района Брянска стал жертвой ограбления.
Как сообщили в региональном УМВД, в дом пенсионера проник его 63-летний знакомый с 33-летним сыном. Оба мужчины нигде не работали и вели асоциальный образ жизни.
Они избили хозяина и забрали 2 тысячи рублей, мобильный телефон и две сувенирные сабли, висевшие на стене.
Подозреваемых задержали спустя сутки. Изъять у них полицейским удалось лишь телефон – его вернут владельцу. Грабителям грозит до семи лет заключения.
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