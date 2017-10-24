В Брянске выросло число пострадавших пассажиров троллейбуса № 3

Еще один пассажир брянского троллейбуса № 3 обратился за медицинской помощью.

Напомним, ДТП произошло утром 4 декабря на улице Бежицкой. 44-летняя водитель троллейбуса резко затормозила.

52-летнюю пассажирку, упавшую в салоне, госпитализировали с закрытым переломом левой лучевой кости без смещения и закрытым переломом левой большеберцовой кости.

Вечером 5 декабря в трампункт Бежицкого района обратился еще один пассажир троллейбуса – студент Брянского госуниверситета. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, проводится проверка.