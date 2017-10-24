В Брянске выросло число пострадавших пассажиров троллейбуса № 3
Еще один пассажир брянского троллейбуса № 3 обратился за медицинской помощью.
Напомним, ДТП произошло утром 4 декабря на улице Бежицкой. 44-летняя водитель троллейбуса резко затормозила.
52-летнюю пассажирку, упавшую в салоне, госпитализировали с закрытым переломом левой лучевой кости без смещения и закрытым переломом левой большеберцовой кости.
Вечером 5 декабря в трампункт Бежицкого района обратился еще один пассажир троллейбуса – студент Брянского госуниверситета. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, проводится проверка.
Новости регионов
20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?».
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.