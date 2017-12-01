На улице Олега Кошевого в Брянске больше часа тушили дом

Крупный пожар произошел утром 6 декабря в Фокинском районе Брянска.

В пятом часу загорелись частный дом и сарай по улице Олега Кошевого. Пожарные прибыли на место в 4.35, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Дом и сарай горели по всей площади. Пожар ушло тушили более часа – до 5.47.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.