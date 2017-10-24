На трассе Брянск – Смоленск перевернулся «ВАЗ»

Один человек пострадал в результате ДТП на брянской трассе.

Авария произошла 5 декабря около 5.00 на 202-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск, сообщили в областной ГИБДД.

27-летний водитель «ВАЗ-21043» ехал от Дубровки к Жуковке. Не соблюдая скоростной режим, он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель получил ушиб грудной клетки и левого плеча – медики отпустили его с назначением лечения.