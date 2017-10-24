В подъезде дома в Мичуринском убит 62-летний пенсионер

3 декабря в поселке Мичуринский Брянского района был убит 62-летний мужчина.

Его тело было найдено в подъезде жилого дома по улице Молодежной, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

По обвинению в причинении смерти по неосторожности задержан 21-летний житель Мичуринского. По версии следствия, вечером 3 декабря пьяный молодой человек избил пенсионера в подъезде. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.

Ранее подозреваемый уже был судим за преступления преступлений против личности и собственности.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.