В подъезде дома в Мичуринском убит 62-летний пенсионер
3 декабря в поселке Мичуринский Брянского района был убит 62-летний мужчина.
Его тело было найдено в подъезде жилого дома по улице Молодежной, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
По обвинению в причинении смерти по неосторожности задержан 21-летний житель Мичуринского. По версии следствия, вечером 3 декабря пьяный молодой человек избил пенсионера в подъезде. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.
Ранее подозреваемый уже был судим за преступления преступлений против личности и собственности.
Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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