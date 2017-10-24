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Под Брянском маршрутка № 15 вылетела в кювет

Опубликовано Сегодня, 15:00

ДТП с участием маршрутного такси № 15 произошло 6 декабря под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе Супонево водитель маршрутки не справился с управлением. В результате микроавтобус Peugeot Boxer вылетел с дороги в кювет и боком уперся в дерево.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что 6 декабря в Брянской области прошел сильный снегопад. Коммунальщики не успевают приводить дороги в порядок. В областном центре на расчистку снега в течение дня обещают направить 30 машин.

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