Маршрутка и «Веста» столкнулись на «дурном перекрестке» в Брянске

6 декабря в Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и «Лада Веста».

Авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Гражданской, сообщают в соцсетях очевидцы. От удара «Лада Веста» вылетела на обочину.

«Маршрутка и «Лада Веста» (на обочине). Дурной перекресток», – пишет автор снимков. «Конечно, дурной, если для тебя первые 3 секунды красного – все еще зеленый», – отмечают интернет-пользователи.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало. Авария спровоцировала пробку на улице Калинина.



