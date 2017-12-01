Маршрутка и «Веста» столкнулись на «дурном перекрестке» в Брянске
6 декабря в Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и «Лада Веста».
Авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Гражданской, сообщают в соцсетях очевидцы. От удара «Лада Веста» вылетела на обочину.
«Маршрутка и «Лада Веста» (на обочине). Дурной перекресток», – пишет автор снимков. «Конечно, дурной, если для тебя первые 3 секунды красного – все еще зеленый», – отмечают интернет-пользователи.
Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало. Авария спровоцировала пробку на улице Калинина.
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