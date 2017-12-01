Мужчина лежал в сугробе на остановке «Брянск II»
Днем 6 декабря мужчина почувствовал себя плохо на остановке «Брянск II» в Фокинском районе областного центра.
Местные жители сделали снимки из окна из распространили их в соцсетях. «Видимо, плохо стало. Приехали медики», – сообщают очевидцы. На место также прибыли полицейские.
По словам очевидцев, предположительно, мужчина был пьян. Якобы «он шел, поскользнулся и ударился головой».
Удалось ли привести его в чувство, пока неизвестно.
Напомним, аналогичный случай произошел в Брянске 30 ноября. На тротуаре у площади Партизан в Советском районе лежал молодой человек. Медиков вызвали прохожие. Место происшествия он покинул самостоятельно.
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