Брянец заживо сжег собутыльника на проспекте Станке Димитрова

30-летний житель Брянска предстанет перед судом за жестокую расправу над собутыльником.

Трагедия разыгралась вечером 15 июня в подвале многоквартирного жилого дома по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ранее судимый молодой человек из-за обиды поджег одежду мужчины, с которым до этого вместе выпивал. Мужчина получил тяжелые ожоги – спустя пять дней он умер в больнице.

Брянцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Советский районный суд Брянска.