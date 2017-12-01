Брянец заживо сжег собутыльника на проспекте Станке Димитрова
30-летний житель Брянска предстанет перед судом за жестокую расправу над собутыльником.
Трагедия разыгралась вечером 15 июня в подвале многоквартирного жилого дома по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ранее судимый молодой человек из-за обиды поджег одежду мужчины, с которым до этого вместе выпивал. Мужчина получил тяжелые ожоги – спустя пять дней он умер в больнице.
Брянцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия он полностью признал свою вину.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в Советский районный суд Брянска.
Новости регионов
Члены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.