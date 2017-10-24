На Калинина в Брянске троллейбус протаранил припаркованную «ГАЗель»

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Члены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.