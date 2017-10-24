В ИК-1 в Брянске произошел пожар
Крупный пожар произошел утром 7 декабря в исправительной колонии №1 по улице Комарова в Советском районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 7.31, через шесть минут после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени пламя охватило одноэтажное здание прачечной. Кирпичное строение размером 15 на 30 метров горело по всей площади. На тушение пожара ушло более получаса – прачечную потушили в 8.08.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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