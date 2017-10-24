На Бежицкой в Брянске микроавтобус занесло и отбросило на Opel
Один человек пострадал в результате заноса микроавтобуса в Советском районе Брянска.
ДТП произошло 6 декабря около 11.00 у дома № 102 по улице Бежицкой.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 61-летний водитель Ford Transit двигался от улицы Степной в сторону улицы Плодородной и не справился с управлением. Микроавтобус занесло, он вылетел на встречную полосу и врезался в Opel Соrsа под управлением 35-летней женщины.
48-летнего пассажира Opel госпитализировали с переломом мышелка левой голени. В момент ДТП он находился на переднем сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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