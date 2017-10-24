УФСИН счел пожар в колонии незначительным
Брянские управления МЧС и ФСИН разошлись во мнении относительно масштаба пожара, случившегося в исправительной колонии № 1 на улице Комарова.
Напомним, пожар в здании банно-прачечного комбината произошел утром 7 декабря. Его тушили почти 40 минут – с 7.31 до 8.08.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что к моменту приезда пожарных одноэтажное кирпичное здание площадью 450 квадратных метров горело по всей площади.
В УФСИН утверждают, что «произошло незначительное возгорание кровли отдельно стоящего одноэтажного здания». Эвакуации личного состава и осужденных не потребовалось, жертв и пострадавших нет.
Причину возгорания устанавливают эксперты.
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