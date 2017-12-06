50 человек эвакуировали из-за тлеющего мусора в Сельцо

Тлеющий мусор стал причиной эвакуации 50 жильцов многоквартирного дома в Сельцо.

Пожар в доме по улице 60 лет Октября произошел 7 декабря в начале двенадцатого ночи. Пожарные прибыли на место в 23.06, через две минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС. На первом этаже на площади 1 квадратный метр тлел мусор. Спасатели эвакуировали 50 человек.

Мусор потушили в 23.21. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.