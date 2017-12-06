В Брянске двое студентов вуза напали на прохожего
28-летний житель Советского района Брянска стал жертвой нападения двоих студентов вуза.
Ночью молодой человек возвращался домой. Внезапно его остановили двое неизвестных, от которых исходил запах спиртного. В агрессивной форме они потребовали оплатить им продолжение банкета, а в случае отказа пригрозили «серьезными проблемами со здоровьем».
Решив не искушать судьбу, брянец позволил грабителям забрать кошелек с 3 тысячами рублей и мобильный телефон.
Подозреваемых задержали через два дня, сообщили в региональном УМВД. Ночными грабителями оказались студенты брянских вузов 17 и 19 лет. Телефон студенты смогли вернуть, а деньги они успели прогулять.
По статье «Грабеж» каждому из них грозит до четырех лет заключения.
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