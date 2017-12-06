В Брянске банда более полугода грабила автовладельцев и била машины

За восемь месяцев четверо жителей Советского района Брянска обокрали 43 автовладельца на 695 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, в состав банды входили молодые люди 19, 20 и 21 года. Трое из них нигде официально не работали и не учились, один работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

С октября 2016 года по конец июня 2017 года по вечерам брянцы снимали с машин в Советском, Бежицком и Фокинском районах колеса, диски, видеорегистраторы, аккумуляторные батареи, огнетушители и автомагнитолы.

Злоумышленники заранее распределяли роли: одни открывали автомобили и совершали кражи, другие наблюдали за обстановкой. Похищенное сдавали скупщикам, деньги распределяли между собой.

В конце января один из автоворов беспричинно повредил автомобиль, разбив металлической трубой лобовое стекло и сорвав решетку радиатора. В феврале двое участников банды у ТЦ «Айсберг» в Фокинском районе попытались завести машину, но уехать не смогли из-за отказа двигателя.

Потерпевшими по делу признаны 43 автовладельца. Размер ущерба составил 695 тысяч рублей.

Молодым людям предъявили обвинения по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений» и «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Одному из членов группы следствие вменяет 28 эпизодов преступлений.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Они признали себя виновными и добровольно компенсировали хозяевам машин 68 тысяч рублей. На их имущество: две машины, мотоцикл и личные вещи – наложили арест.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.