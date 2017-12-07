На улице Сакко и Ванцетти в Брянске сгорел дом: есть пострадавший

Один человек пострадал при пожаре в Советском районе Брянска вечером 8 декабря.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около 21.00 загорелся частный жилой дом по улице Сакко и Ванцетти. пожарные прибыли в 21.10, через 10 минут после вызова.

К этому времени дом площадью 80 квадратных метров горел по всей площади. В 21.37 дом потушили.

По данным МЧС, «есть пострадавший»: выжил ли он, в ведомстве не сообщают.

Причина возгорания устанавливается.