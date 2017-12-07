У 27-го лицея в Брянске водитель сбил пенсионерку и скрылся

77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

7 декабря в 11.35 у дома № 3 по улице Челюскинцев, в районе 27-го лицея, пенсионерку сбил неизвестный водитель, выезжавший со двора. С места ДТП он скрылся.

8 декабря женщина обратилась в 5-ю поликлинику за медицинской помощью – у нее диагностировали ушиб правого тазобедренного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.