У 27-го лицея в Брянске водитель сбил пенсионерку и скрылся
77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
7 декабря в 11.35 у дома № 3 по улице Челюскинцев, в районе 27-го лицея, пенсионерку сбил неизвестный водитель, выезжавший со двора. С места ДТП он скрылся.
8 декабря женщина обратилась в 5-ю поликлинику за медицинской помощью – у нее диагностировали ушиб правого тазобедренного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.
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