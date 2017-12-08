Под Навлей женщина на «ТагАЗ» въехала в дерево: ранены пенсионерка и двое детей

Три человека пострадали в результате ДТП в Навлинском районе.

Авария произошла 9 декабря около 11.40 на 18-м километре дороги Украина – Пролысово – Гавань, сообщили в областной ГИБДД.

27-летняя женщина – водитель «ТагАЗ Tager», двигаясь со стороны села Пролысово к Навле, не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

57-летнюю пассажирку госпитализировали с множественными закрытыми переломами ребер, ушибом плечевого сустава и травматическим шоком.

Пятилетняя девочка и годовалый мальчик получили осаднение кожи лица – медики отпустили их с назначением лечения. В момент ДТП дети находились в удерживающих устройствах.