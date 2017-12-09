На «Литии» в Брянске насмерть сбили возвращавшегося из храма мужчину
Мужчина погиб на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска утром 10 декабря.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Смертельное ДТП произошло у церкви Вознесения Господня в районе «Лития». По словам очевидцев, погибший – пожилой мужчина, который переходил дорогу, возвращаясь из храма.
«В 7.40 уже было накрыто тело, три экипажа ДПС, скорой не было», «В 8.20 видела мужскую обувь и сломанную трость, вроде пожилой», «Он сходил в церковь, пошел переходить на зеленый свет, его сбила тачка, и он отлетел на 2 метра, и у него была раздроблена нога, я видел, когда его фотографировали полицаи», – сообщают брянцы.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Отметим, что похожий несчастный случай произошел в этом же районе 3 ноября. Пьяный водитель «ВАЗ-21120» сбил 84-летнюю женщину, которая также шла из церкви. От травм пенсионерка умерла в больнице.
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