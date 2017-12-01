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В Дятьково пьяный пешеход сломал челюсть, попав под Chevrolet Aveo

Опубликовано Сегодня, 15:00

19-летний пешеход пострадал в результате ДТП в Дятьково.

10 декабря около 1.55 на улице Красная Роза молодого человека сбил 19-летний водитель Chevrolet Aveo, сообщили в областной ГИБДД.

Автомобилист ехал от улицы Карла Маркса к улице Фокина. Пешеход шел по левому краю проезжей части навстречу автомобилю.

Медики диагностировали у него ушибленную рану подбородка, перелом нижней челюсти, ушиб коленного сустава и ушиб ребер. Согласно результатам медэкспертизы, в момент ДТП он был пьян.

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