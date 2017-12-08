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В поисках спиртного жительница Брянска напала на женщину в подъезде

Опубликовано Сегодня, 09:00

Пьяная 36-летняя жительница Брянска напала на 34-летнюю женщину в подъезде в поисках денег для продолжения банкета.

Инцидент произошел в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД. 36-летняя местная жительница гостила у знакомых. После того как спиртное закончилось, она вышла в подъезд покурить и повздорила с 34-летней жительницей дома, которая также возвращалась из гостей.

В подъезде между двумя женщинами разгорелся конфликт. Внезапно 36-летняя женщина сбила более молодую оппонентку с ног, сорвала с ее шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 80 тысяч рублей и сбежала.

Украшение она за 3 тысячи рублей продала знакомому, а тот в свою очередь сдал его скупщику.

Подозреваемую задержали через несколько дней. К этому времени цепочка была уже переплавлена.

Женщина обязалась полностью возместить ущерб и уже отдала часть суммы. По статье «Грабеж» ей грозит до четырех лет заключения.

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