В поисках спиртного жительница Брянска напала на женщину в подъезде
Пьяная 36-летняя жительница Брянска напала на 34-летнюю женщину в подъезде в поисках денег для продолжения банкета.
Инцидент произошел в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД. 36-летняя местная жительница гостила у знакомых. После того как спиртное закончилось, она вышла в подъезд покурить и повздорила с 34-летней жительницей дома, которая также возвращалась из гостей.
В подъезде между двумя женщинами разгорелся конфликт. Внезапно 36-летняя женщина сбила более молодую оппонентку с ног, сорвала с ее шеи золотую цепочку с кулоном стоимостью 80 тысяч рублей и сбежала.
Украшение она за 3 тысячи рублей продала знакомому, а тот в свою очередь сдал его скупщику.
Подозреваемую задержали через несколько дней. К этому времени цепочка была уже переплавлена.
Женщина обязалась полностью возместить ущерб и уже отдала часть суммы. По статье «Грабеж» ей грозит до четырех лет заключения.
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