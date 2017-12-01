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Водитель маршрутки сбил женщину на улице Пушкина в Брянске – очевидцы

Опубликовано Сегодня, 20:22

Вечером 11 декабря в Володарском районе Брянска водитель маршрутки № 38 сбил женщину.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, ДТП произошло на улице Пушкина – водитель маршрутного такси утверждал, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Очевидцы также рассказали, что женщина получила тяжелые травмы.

Комментируя случившееся, горожане отмечают, что вот уже неделю на улице Пушкина нет освещения. «Асфальт бликует плюс фары от встречных машин. Вообще ничего не видно», «Мэр,.. освети пешеходники в Брянске!» – пишут они.

Официальной информации о причинах ДТП и состоянии пострадавшей пока не поступало.


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