Под Карачевом водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионера

68-летний мужчина погиб в результате ДТП в Карачевском районе.

11 декабря около 17.20 на 74-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск пешехода сбил 48-летний водитель «ГАЗ-2705», который ехал со стороны Орла к Брянску, сообщили в областной ГИБДД. Пенсионер шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм он умер на месте.