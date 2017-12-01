Поиск по сайту

Под Карачевом водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионера

Опубликовано Сегодня, 10:00

68-летний мужчина погиб в результате ДТП в Карачевском районе.

11 декабря около 17.20 на 74-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск пешехода сбил 48-летний водитель «ГАЗ-2705», который ехал со стороны Орла к Брянску, сообщили в областной ГИБДД. Пенсионер шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм он умер на месте.

 740
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На трассе Брянск – Новозыбков водитель Audi насмерть сбил пешехода
  • Под Карачевом фура с прицепом сбила идущего по трассе пешехода
  • На брянской трассе погиб лежавший на дороге мужчина
  • Под Брянском пешеход без светоотражателей погиб под колесами джипа
  • Под Брянском погиб пешеход, оказавшийся ночью на проезжей части
    •
    Новости регионов
    Смолянину за хранение марихуаны «светит» от трех до десяти лет заключения
    12:06:15 12-12-2017
    Смоленская полиция задержала 26-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Новый грузовик стоимостью 649 тысяч рублей в Смоленске протестировал кот
    11:10:06 12-12-2017
    Смоляне обсуждают новую модель УАЗ. «УАЗ Профи», новую модель отечественного грузовика, сочетающего в себе качества внедорожника, активно обсуждают в интернете смоляне.
    На 18 дней закрыли в Смоленске проезд для транспорта на Соборной Горе
    11:08:56 12-12-2017
    Движение автотранспорта на Соборной Горе ограничили с 11 по 29 декабря 2017 года, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.
    ДТП на трассе в Смоленском районе. Пострадал водитель автомобиля
    09:41:04 12-12-2017
    Водитель автомобиля получил телесные повреждения, угодив в ДТП на трассе «Москва-Минск» в Смоленском районе 11 декабря в начале второго часа ночи, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
    Предпраздничное настроение. В Реадовском парке Смоленска стартовал лыжный сезон
    08:15:00 12-12-2017
    Смоляне и гости города имеют возможность покататься на лыжах в Реадовском парке областного центра, об этом сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.
    Мужчину из Рославльского района подозревают в хищении дорогостоящего телефона
    08:00:00 12-12-2017
    Рославльская полиция задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении дорогого телефона у парня из Десногорска, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Лента новостей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
     -->
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    На «Литии» в Брянске насмерть сбили возвращавшегося из храма мужчину
    Новости Происшествия
    У помойки в Брянске обосновался фазан
    Новости Общество
    В Трубчевске завполиклиникой послала москвичку жаловаться «министру и губернатору»
    Общество О главном
    Умерла жена бывшего брянского губернатора Юрия Лодкина
    Новости Общество
    Маргарита Кизимова из Брянска строит любовь на проекте «Дом-2»
    Новости партнёров
    Опора России
    Китайское притяжение

    Китайское притяжениеЧлены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.

    Ростелеком новости
    Объявлены победители VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!»

    Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». 

    МРСК новости
    Брянскэнерго за десять месяцев взыскало более 45 миллиона рублей с должников за поставленную электроэнергию

    Брянскэнерго за десять месяцев взыскало более 45 миллиона рублей с должников за поставленную электроэнергию

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
    РЖД новости
    Переезд 126 км в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта в ночь с 14 на 15 декабря в связи с ремонтом пути

    Переезд 126 км в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта в ночь с 14 на 15 декабря в связи с ремонтом путиВ ночь с 14 на 15 декабря с 21:00 до 7:00 работы по ремонту пути пройдут на железнодорожном переезде 126 км, расположенном на улице Снежетьский Вал в Брянске. В связи с этим переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.