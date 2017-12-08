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На Белорусской в Брянске неизвестный водитель сбил женщину и скрылся

Опубликовано Сегодня, 17:00

54-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

11 декабря около 8.05 у дома № 52 по улице Белорусской женщину-пешехода сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП, сообщили в областной ГИБДД. Женщина переходила дорогу по «зебре».

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом средней трети правой голени.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.

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