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Пьяный водитель Hyundai Elantra сбил электроопору в Брянске

Опубликовано Вчера, 20:32

36-летний водитель Hyundai Elantra протаранил электроопору в Фокинском районе Брянска.

ДТП произошло 10 декабря у дома № 10 по улице Полесской, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель Hyundai Elantra был пьян. По пути от улицы Шолохова к улице Чкалова он не справился с управлением и врезался в электроопору справа по ходу движения машина.

11 декабря автомобилист обратился за медицинской помощью – его госпитализировали с сотрясением головного мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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