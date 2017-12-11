В Брянске пропал 38-летний Алексей Сербиченко

1 декабря в Брянске пропал 38-летний Алексей Викторович Сербиченко.

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы.

Был одет в черные брюки, серый свитер, черную зимнюю болоньевую куртку, вязаную спортивную шапку с цветным рисунком и бурки с галошами черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Сербиченко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков пропавшего мужчины.