В Брянске пропал 38-летний Алексей Сербиченко
1 декабря в Брянске пропал 38-летний Алексей Викторович Сербиченко.
Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы: 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие русые волосы.
Был одет в черные брюки, серый свитер, черную зимнюю болоньевую куртку, вязаную спортивную шапку с цветным рисунком и бурки с галошами черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Сербиченко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков пропавшего мужчины.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
В Дубровском районе электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» прошел День открытых дверей для учащихся 10 класса Дубровской МБОУ.
В Брянском регионе Московской железной дороги на 10 артезианских скважинах, расположенных на станциях Брянск-Льговский, Брянск-Орловский и Сухиничи-Главные, установили блочно-модульные системы водоподготовки. Работы проводились в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по модернизации систем водоснабжения на сети железных дорог, а также Года экологии в России.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.