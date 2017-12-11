Водитель «Калины» снес ограждение у 51-й школы в Брянске
Крупная авария произошла в Брянске вечером 12 декабря.
Как сообщили в городском ОГИБДД, в 19.45 у дома № 1 по проспекту Московскому 30-летний водитель «Лады Калины», двигаясь со стороны улицы Шолохова к улице Калинина, при перестроении в левый ряд протаранил попутный Mercedes под управлением 25-летнего водителя.
От удара «Калина» влетела в ограждение на разделительной полосе.
Водителя «Лады Калины» госпитализировали с ссадиной лба, ушибом левого бедра и ушибом левого локтевого сустава. 25-летнего пассажира Mercedes доставили в больницу с ушибом левой голени.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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