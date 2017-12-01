Под Брянском пенсионерка погибла под колесами грузовика
76-летняя женщина погибла в результате ДТП под Брянском.
Смертельное ДТП произошло 12 декабря около 17.45 на 132-м километре дороги Орел – Смоленск, сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной информации брянской полиции, пожилую женщину сбил 37-летний водитель грузовика «МАЗ», который ехал в сторону Брянска. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.
От травм она умерла на месте.
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