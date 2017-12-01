Под Брянском пенсионерка погибла под колесами грузовика

В Брянском регионе Московской железной дороги на 10 артезианских скважинах, расположенных на станциях Брянск-Льговский, Брянск-Орловский и Сухиничи-Главные, установили блочно-модульные системы водоподготовки. Работы проводились в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по модернизации систем водоснабжения на сети железных дорог, а также Года экологии в России.