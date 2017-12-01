Под Стародубом пешеход угодил под прицеп «КамАЗа»
В Стародубском районе 35-летний мужчина получил травмы, попав под прицеп «КамАЗа».
ДТП произошло 12 декабря около 13.45 на 8-м километре дороги Стародуб – Тарасовка.
Как сообщили в областной ГИБДД, 28-летний водитель «КамАЗа» с прицепом объезжал припаркованную у края дороги «Ладу-212140». Внезапно из-за машины на дорогу вышел пешеход. Водитель «КамАЗа» сбил его прицепом.
Мужчину госпитализировали с переломом голени и ссадинами.
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