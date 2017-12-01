5 человек эвакуировали из-за горящего электросчетчика в Брянске
16 минут понадобилось брянским пожарным на тушение электросчетчика.
Пожар произошел утром 13 декабря на улице Фосфоритной в Володарском районе Брянска, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 9.57, через четыре минуты после вызова.
«Было установлено, что происходит горение электросчетчика», – сообщает МЧС. Пятерых человек эвакуировали спасатели.
Потушить счетчик удалось в 10.13. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) за 10 месяцев 2017 года.
В Брянском регионе Московской железной дороги на 10 артезианских скважинах, расположенных на станциях Брянск-Льговский, Брянск-Орловский и Сухиничи-Главные, установили блочно-модульные системы водоподготовки. Работы проводились в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по модернизации систем водоснабжения на сети железных дорог, а также Года экологии в России.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.