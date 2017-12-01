5 человек эвакуировали из-за горящего электросчетчика в Брянске

16 минут понадобилось брянским пожарным на тушение электросчетчика.

Пожар произошел утром 13 декабря на улице Фосфоритной в Володарском районе Брянска, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 9.57, через четыре минуты после вызова.

«Было установлено, что происходит горение электросчетчика», – сообщает МЧС. Пятерых человек эвакуировали спасатели.

Потушить счетчик удалось в 10.13. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.