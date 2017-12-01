В Клинцах водитель Honda врезался в дерево: ранена девушка

Житель Москвы, 32-летний молодой человек, в 2009 году, находясь в гостях у родственников в Глинковском районе, из-за личных неприязненных отношений ударил металлическим предметом ранее незнакомого мужчину, чем причинил ему тяжкий врез здоровью; в итоге на злоумышленника завели уголовное дело, а после вынесения обвинения судом он скрылся, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.