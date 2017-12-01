В Клинцах водитель Honda врезался в дерево: ранена девушка
29-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Клинцах.
Как сообщили в областной ГИБДД, 12 декабря около 12.40 59-летний водитель Honda Civic, двигаясь от улицы Свердлова к улице Октябрьской, на перекрестке улиц Литвинова и 8 Марта не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево.
29-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки, ушиб копчика и перелом грудины.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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