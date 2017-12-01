В Брянске сняли на видео ДТП с двумя водителями из районов

В Брянске столкнулись два автомобиля, которыми управляли водители из районов области.

Авария произошла 13 декабря около 12.15 у дома № 73 по улице Болховской в Бежицком районе областного центра.

ДТП запечатлел видеорегистратор, установленный в машине одного из участников дорожного движения, который стал косвенным виновником аварии. Автомобилист выложил запись в соцсетях.

На видео видно, как водитель с регистратором пропустил поворачивавший «ВАЗ-2112». В результате он столкнулся с Renault Logan, водитель которого не ожидал такого маневра.

В ГИБДД виновником признали водителя «ВАЗа» – 42-летнего жителя Брянского района, поворачивавшего с Литейной на Болховскую. За рулем Renault Logan находился 34-летний житель Комаричского района.

После аварии 12-летнего школьника, пассажира «ВАЗа», доставили в областную больницу № 1. Травм у него медики не обнаружили. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.