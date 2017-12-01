В Бежице водитель Peugeot Boxer сбил на «зебре» женщину

В Брянске 46-летняя женщина получила тяжелые травмы, переходя дорогу по «зебре».

13 декабря около 16.47 у дома № 73 по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска пешехода сбил 35-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Брянского района, который ехал от улицы Почтовой к улице Литейной.

Как сообщили в городском ОГИБДД, женщину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.