В Бежице водитель Peugeot Boxer сбил на «зебре» женщину
В Брянске 46-летняя женщина получила тяжелые травмы, переходя дорогу по «зебре».
13 декабря около 16.47 у дома № 73 по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска пешехода сбил 35-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Брянского района, который ехал от улицы Почтовой к улице Литейной.
Как сообщили в городском ОГИБДД, женщину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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