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В Бежице водитель Peugeot Boxer сбил на «зебре» женщину

Опубликовано Сегодня, 10:00

В Брянске 46-летняя женщина получила тяжелые травмы, переходя дорогу по «зебре».

13 декабря около 16.47 у дома № 73 по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска пешехода сбил 35-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Брянского района, который ехал от улицы Почтовой к улице Литейной.

Как сообщили в городском ОГИБДД, женщину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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