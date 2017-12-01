5 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке на Почтовой в Брянске
Утром 14 декабря произошел пожар в Бежицком районе Брянска.
В девятом часу загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Почтовой. Пожарные прибыли на место в 8.35, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось на площади 10 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома.
В 8.48 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 11 месяцев 2017 года.
На станции Брянск-Льговский завершился монтаж всех семи пролетных строений нового моста. На следующем этапе строительства железнодорожникам предстоит установить парапеты вдоль пролетов, а также соорудить временные сходы с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.