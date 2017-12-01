5 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке на Почтовой в Брянске

Утром 14 декабря произошел пожар в Бежицком районе Брянска.

В девятом часу загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Почтовой. Пожарные прибыли на место в 8.35, через семь минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени пламя распространилось на площади 10 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома.

В 8.48 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.