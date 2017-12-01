За день в Брянске пострадали трое пассажиров маршруток и автобуса
13 декабря три человека получили травмы в общественном транспорте в Брянске.
В 8.50 у дома № 37 по проспекту Станке Димитрова в автобусе № 22 при начале движения от остановки упала 78-летняя женщина. Пенсионерка, которая в этот момент выходила из автобуса, получила ушиб грудной клетки слева.
В 10.30 у дома № 8 по улице Авиационной 50-летняя женщина упала в салоне маршрутки № 10. Водитель микроавтобуса резко затормозил перед светофором. У пассажирки диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб левого бедра.
В 14.30 у дома № 278 по улице Бежицкой в маршрутке № 34 упал 53-летний мужчина. Его госпитализировали с ушибом правого коленного сустава и гемартрозом.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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