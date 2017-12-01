На улице Глинки в Брянске горел дом – хозяйку эвакуировали

Второй за утро пожар произошел 14 декабря в Брянске.

В одиннадцатом часу загорелся частный жилой дом по улице Глинки в Советском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 10.24, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Горела крыша кирпичного дома. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. Хозяйку дома эвакуировали.

Потушить пожар удалось в 10.40. В результате ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Напомним, утром 14 декабря горела квартира в пятиэтажном доме по улице Почтовой в Бежицком районе Брянска. Пять человек были эвакуированы.