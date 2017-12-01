На улице Глинки в Брянске горел дом – хозяйку эвакуировали
Второй за утро пожар произошел 14 декабря в Брянске.
В одиннадцатом часу загорелся частный жилой дом по улице Глинки в Советском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В 10.24, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Горела крыша кирпичного дома. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. Хозяйку дома эвакуировали.
Потушить пожар удалось в 10.40. В результате ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
Напомним, утром 14 декабря горела квартира в пятиэтажном доме по улице Почтовой в Бежицком районе Брянска. Пять человек были эвакуированы.
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