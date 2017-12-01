В Навле водитель Audi 100 сбил 14-летнюю девочку
14-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Навле.
13 декабря около 17.45 на улице Леонардо Гарсия школьницу сбил 45-летний водитель Audi 100, сообщили в областной ГИБДД. Водитель ехал от улицы Розы Люксембург в сторону 3-го переулка Леонардо Гарсиа. Девочка шла в попутном направлении по краю проезжей части.
Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей теменной области и ушиб мягких тканей голени.
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